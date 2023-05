Po děsivé nehodě, kterou zázrakem přežila, poprvé ve společnosti: Eva Decastelo má prášky na bolest a opět pracuje

Eva Decastelo bolesti po děsivé autonehodě řeší pomocí prášků a opět pracuje. Super.cz

Sice utlumená prášky proti bolesti, ale přesto s úsměvem na tváři a s partnerem Tomášem Třeštíkem po boku vyrazila moderátorka Eva Decastelo (44) na finále Miss Czech Republic. "Mám to nějak rozostřené, ale doufám, že ty tři hodiny vydržím," řekla Super.cz před začátkem přenosu.

"Prakticky se mi nic hrozného nestalo, jenom díky bezpečnostním pásům mám potlučená žebra, což sice docela bolí, ale dá se to léčit medikací. Je to malý zázrak," míní Eva, která si nedala žádnou pauzu a po nehodě už moderovala golf a v pondělí se chystá vyjet na zájezdové představení s Osmanym Laffitou do České Lípy.

"Budu samozřejmě pod prášky, nebudu řídit a budu se snažit fungovat," krčila rameny s tím, že do auta si sednout ani na delší trasy nebojí. "Tohle nebyla naše vina, já se snažím jezdit opatrně a budu asi brzdit dopravu, protože budu jezdit ještě pomaleji, než je předepsaná rychlost. Nikdy nevíte, koho na té silnici potkáte. Ale když se člověk bojí, tak to není cesta," dodala Eva, která si pochvalovala, jak se o ni blízcí starají. ■