Den matek u našich celebrit. Vzpomínka Dagmar Havlové, pusa pro Lucii Bílou i Agáta s dětmi včetně malé Rozárky

Dagmar Havlová vzpomínala na milovanou maminku. Foto: archiv D. Havlové

„Děkuji ti maminko, že jsi tu pro mě byla. Dekuji ti maminko, že tu se mnou jsi. Alespoň ve vzpomínkách,“ přidal se moderátor Honza Musil.

Zpěvačka Lucie Bílá (57) dostala ve sváteční den obrovskou pusu od syna Filipa. Svou první oslavu v roli maminky si pro změnu užila modelka Nikol Švantnerová (30). „Je to ten nejkrásnější pocit,“ rozplývala se.

Společnou fotkou se svými dětmi včetně nedávno narozené dcery Rozárky se pochlubila i Agáta Hanychová (38). „Nic není víc,“ rozněžnila se.

Snímek se svou maminkou sdílel pro změnu zpěvák Tomáš Klus (36). „Nejlepší z matek, zvládla můj zmatek,“ zanotoval si, jak je jeho zvykem.

Slavila také zpěvačka Jitka Boho (31). „Nejsem dokonalá máma, jsem dost často protivná, nervózní a večer unavená. Však maminky ví, že je to občas pořádná řehole. Ale snažím se pro ty moje děti udělat maximum. Položila bych za ně život bez váhání. Moje maminka mi říkala, počkej, až budeš mít vlastní děti, to poznáš co je to strach. Měla pravdu, jak jinak, strach mám o ně ten největší. Maminky, mějte se rády takové, jaké jste!!! Nemáme to občas vůbec jednoduché,“ vzkázala Boho. Jak celebrity slavily Den matek, se podívejte v naší galerii. ■