Unesou jí dvě dcerky. Tuhle hrůzu si maminka tří dětí, legendární Jindřiška z Pelíšků, neumí představit

Kristýna Badinková Nováková jako k smrti vyděšená máma v Případech mimořádné Marty. TV Nova

A paradoxně si v poslední době Kristýna Badinková Nováková (40) zahrála, co se ratolestí týče, role maminek v mezní situaci. Ve Zlaté labuti na Nově ztvárnila ženu, která onemocní a prchá se synkem před nacisty. Padli do rukou gestapa a jejich osud je zatím nejasný.

Soudobé velké drama prožívá Kristýna v roli mámy dvou unesených holčiček v Případech mimořádné Marty. Podobné martýrium si herečka jen stěží dokáže představit. Jejím dcerkám je 13 a 9 let. Jak snášela momenty, kdy dítě zmizí, byť jen z dohledu?

„Bývaly hodně divoký. Stávalo se mi, že jsem platila na pokladně a vyndávala peníze, načež malá nikde. Třeba se schovala za pokladnu, jenže ten prvotní moment je pro mámu šílený. Davům se snažím vyhýbat, ale například na letišti jsem měla holky jako menší furt za ruku,“ řekla Super.cz.

K Rozárii a Marianně, které má herečka z manželství s režisérem Jaroslavem Fuitem, přibyl před třemi lety synáček Vincent. To už byla dva roky vdaná za tanečníka a choreografa Viktora Badinku, mladšího sourozence herečky Míši Badinkové (44). Syn se jí narodil přesně, když vypukl covid. Jak zvládá skloubit práci s péčí o rodinu a tři děti?

„Holky už jsou tak rozumné a velké, že si samy jdou do školy i ze školy. Nejstarší chodí do sedmičky, menší do třetí třídy, ale je velmi samostatná, takže nemá problém. Já od covidu pracovala jen střídmě. Za tři roky od narození Vincenta jsem v divadle nezkoušela nic nového,“ vysvětlila Super.cz.

V pražském Studiu DVA, v němž působí už od DAMU, účinkuje ve třech inscenacích. V představení ze současnosti Vzhůru do divočiny, v dobové italské komedii Poprask na laguně a v muzikálu Funny Girl, kde má činoherní roli.

„Večer odejdu na představení, to je fajn, s manželem se prostřídáme, nebo pohlídá babička. S natáčením je to trochu horší, dáváme časy nějak dohromady.“

Nedalo nám nezeptat se na kultovní Pelíšky, které televize stále opakuje. „Ta hořká komedie je tak dobrá, že jde o jediný film, co jsem natočila, který vnímám tak, že se nesoustředím na sebe. Užívám si příběh a ostatní herecké výkony, tudíž se na ně dokážu dívat.“

Za čtyřiadvacet let získala od filmu velký odstup. Stálý zájem diváků, kteří Kristýnu alias Jindřišku poznávají, jí vůbec nevadí, naopak.

„Asi už nenatočím nic lepšího, i když to nechci zakřiknout. Moc ráda bych natočila stejně dobrý film, ale úplně tomu nevěřím. Rozhodně je to lepší, než kdybych se připomínala z nějakého špatného projektu,“ řekla Kristýna Badinková Nováková Super.cz. ■