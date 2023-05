Jako Legolas za zenitem: Dlouhovlasý Petr Čtvrtníček vás pobaví

Petr Čtvrtníček a Milan Šteindler v seriálu Agrometal FTV Prima

Menší, ale velmi výrazné role si pak zahráli Petr Čtvrtníček a Milan Šteindler. Ztvárnili rockery vystupující na vesnické zábavě a tomu odpovídaly i jejich kostýmy a masky. Dostali paruky s dlouhými vlasy, první hnědou, druhý jmenovaný plavou, v níž, s nadsázkou, vypadal jako Legolas, který už má to nejlepší za sebou...

Seriál, jenž co do charakterů postav využívá vesnické stereotypy, má pod režijní taktovkou Karel Janák. „Já bych si přál, aby si tento seriál diváci hlavně užili. Mým úkolem bylo oslovit široké publikum, aby si tam zkrátka každý našel to své, a moc doufám, že se nám to podaří,“ říká.

První díl diváci uvidí v sobotu večer na Primě. ■