Dua Lipa se vyžívá v miniaturních bikinách. Fanouškům vyrazila dech sexy fotkami z pláže

Dua Lipa Profimedia.cz

Dua Lipa (27) je nejen talentovanou zpěvačkou, ale také úspěšnou modelkou. Své tělo v bikinách sice fanouškům ukáže jen občas, pak to ale stojí za to. Dua Lipa totiž, co se týče plavek, nemá ráda mnoho látky.