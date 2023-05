Děsivá autonehoda: Decastelo, Langmajer a Zedníčková vyvázli jen zázrakem, z auta zbyl vrak

Eva Decastelo, Lukáš Langmajer a Lucie Zedníčková

Herci jeli na představení A do pyžam! do Slezska, tam je ale diváci nakonec neviděli. Cestou se totiž stali účastníky vážné autonehody, kterou zavinil řidič jedoucí před nimi. Ten měl podle webu Extra.cz se svým vozem dostat smyk ve chvíli, kdy se snažil předjet kamion. Roztočené auto pak narazilo do dodávky, ve které seděli všichni čtyři herci a již řídil Lukáš Langmajer. Právě díky jeho rychlé reakci se auto podařilo dostat mimo nebezpečí.

„Zvedla se jim kapota, airbagy a hodilo je to směrem na ten kamion. A on se přesto zachoval jako profík, i když toho nemohl moc vidět, a našel skulinu, kterou vyjel. Protlačil se nějak mezi tím kamionem a tím roztočeným autem a možná všem zachránil život,“ měl říct zdroj, který byl v tu dobu u nehody přítomen.

Nikomu z herců se naštěstí nic nestalo, přední náprava vozu ale byla totálně zdemolovaná. Vůz je vidět na snímku, který dnes na sociální síti sdílel Michael Třeštík, s jehož synem Tomášem v současné době Decastelo chodí.

Zatímco v autě s herci všichni vyvázli bez zranění, druhém voze, které dostalo smyk, došlo k jednomu zranění. Nikdo ale nemusel do nemocnice. ■