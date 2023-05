Co předvede příště? Americká zpěvačka (37) v novém klipu odhalila ňadra a stala se součástí divokých orgií

Jonalle Monáe v novém klipu k písni Lipstick Lover Profimedia.cz

Z nového klipu zpěvačky Janelle Monáe by se puritánsky smýšlejícím jedincům mohlo udělat poněkud nevolno. Sedmatřicetiletá umělkyně vydala nové album po pěti letech a rozhodně udělala všechno pro to, aby nezůstalo opomenuto. Jakmile se Janelle vytasila s prvním videoklipem k singlu Lipstick Lover, začali se fanoušci ptát, co asi tak přijde příště? Většina z nich se každopádně nemůže dočkat.

Píseň je součástí alba The Age of Pleasure, které přichází pět let po její poslední desce Dirty Computer. V aktuálním klipu Janelle vsadila na ženské přednosti, a to zdaleka nejen své. Nahota provází téměř celé video. Zpěvačka je ovšem známá tím, že se nebojí odhalit v celé své kráse. Tímto způsobem na sebe upozornila i během nedávného plesu MET Gala, kdy byl její model jedním z nejodvážnějších.

Není asi žádným překvapením, že klip není vhodný pro osoby mladší osmnácti let. Kromě všudypřítomné nahoty v rozmanitém podání osob různého věku i velikostí v něm dochází k orgiím, a to převážně v ženském kolektivu. Lascivní scénky, jako je například kouření doutníku u nahého ženského pozadí či olizování lodičky na vysokém podpatku jsou už jen bonusem, který soudě podle komentářů nadšených fanoušků působí až uměleckým dojmem... ■