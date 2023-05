Trable v rodině Zuzany Bubílkové. Otec (95) je v nemocnici s covidem i chřipkou, vystresované mamince (90) praskl žaludeční vřed

Zuzana Bubílková měla důvod k úsměvu aspoň na své narozeninové oslavě, jinak musela řešit rodinné trable. Herminapress

„Můj pětadevadesátiletý otec upadl a odvezli ho do nemocnice. Tam zjistili, že dva roky po covidové pandemii má covid a chřipku zároveň. Moje devadesátiletá máma z toho byla tak vystresovaná, že jí praskl žaludeční vřed, o kterém nevěděla, že ho má. Je v nemocnici také. Ale už je to dobré a pomalu se mi začnou vracet domů. Zrušila jsem proto i let za synem do Ameriky, který čeká narození druhého potomka. Stejně bych měla nervy, co se děje u rodičů v Česku, za synem se vypravím, až bude doma všechno v pořádku,“ nechala se slyšet Bubílková, která si i přesto užila oslavu narozenin spojenou s projížďkou limuzínou po Praze, květinovými dary a spoustou jídla a pití.

Ke gratulantům se přidali šéf soutěže Muž roku David Novotný, zpěvák Jan Bendig a mladá zpěvačka Lucia Sosna.

„Dojalo mě to, to se přiznám. Čekala jsem cokoli, ale tohle ne. Dlouhá bílá limuzína, kterou jsem ještě nikdy nejela a v které v Americe vozí jen hvězdy a najednou stojí před mým panelákem. Tam jsem to ještě ustála, ale potom mi přišla gratulovat ta mláďata a každý přinesl dárek či kytku, to už slzy vyhrkly samy. Vzalo mě to, říkala jsem si, musela jsem čekat až do 71. narozenin, abych se dočkala takové oslavy,“ usmívala se přes slzy Zuzana Bubílková, která byla ráda, že aspoň na malou chvíli zapomněla na starosti s rodiči.

Oslavu jí uspořádal právě David Novotný. „Jsem rád, že jsem mohl Zuzaně Bubílkové zorganizovat její oslavu narozenin. Je to moje, troufám si říci, blízká přítelkyně, a hodně si rozumíme. A pokud pro ni mohu vždycky něco udělat, neváhám. Myslím, že jsem se trefil i s mladými gratulanty. Mám Zuzku rád,“ nechal se slyšet šéf Muže roku. ■