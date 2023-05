Poznáváte dětskou hvězdu z (Ne)obyčejného kluka a Pokoje? Takhle se herec proměnil během pouhých čtyř let!

Jacob Tremblay Profimedia.cz

Jeden z nejtalentovanějších dětských herců poslední dekády Jacob Tremblay nechyběl na premiéře filmového remaku Malé mořské víly a lidé žasli, jak moc během pár let roztomilý klučík vyrostl a dospěl. Snímky z premiéry se dokonce staly virální právě díky Jacobovi, kterému je aktuálně šestnáct let. Mnozí dokonce tvrdí, že měli problém jej poznat. Jeho nezaměnitelný dobrácký pohled mu ale rozhodně zůstal, co říkáte?