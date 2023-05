Cítím se jak hroch, vypadám jako v posledním tažení. Těhotná Dominika Myslivcová má v 6. měsíci nahoře 15 kilo

Těhotná Dominika Myslivcová zatím přibrala 15 kilo. Jak se cítí? Super.cz

"Včera jsem byla v obchodě a i prodavačka se mě ptala, za jak dlouho to čekám. A byla velmi překvapená, že až v srpnu. Asi vypadám jako v posledním tažení," řekla Super.cz s úsměvem Dominika.

"Mám nahoře 15 kilogramů. Jsem malá, je to znát. Cítím se jak hroch. Už nevím, co si obléct, všechno mi pne," prozrazuje. "Někdo přibere 4, někdo 40. Tak když přiberu 40 kilo, tak se stejně budu muset pak dát nějak do fromy. A budu běhat od rána do večera," dodává.

S partnerem Zdeňkem zatím neznají pohlaví. "Nechápu, jak jsem to mohla tak dlouho vydržet. Brzy se to dozvíme a dozví se to i okolí. Chceme mít odhalení s balónky," prozradila influencerka s tím, že z výbavičky už má pořízený kočárek. A za ten to pořádně schytala na Instagramu.

"Dostala jsem pořádně naloženo. Hodně se řešil kvůli jeho ceně. Každý v životě má nějaký sen, pro někoho je to blbost, pro mě to bylo důležitý. A já jsem si ten sen splnila," uzavřela. ■