Eva Burešová šokuje po svém pěveckém turné: Nechala se potetovat. Podívejte se, kolik kérek má

Eva Burešová šokuje po svém pěveckém turné: Nechala se potetovat Super.cz

Koncertem ve vyprodaném Lucerna Music Baru uzavřela Eva Burešová (29) své pěvecké turné, které mělo deset zastávek, a je nadšená. "Byl to splněný sen, moje představy byly jinde. Od doby, kdy mi jako malé nikdo nepřišel na oslavu narozenin, mám strach, že se to bude opakovat. Realita byla pohádková," řekla Super.cz Eva.

Nadšená byla i z kostýmů, na každé štaci měla jiné a u nás ji můžete vidět v tom posledním. Jen jednou jí prý sukně vyletěla výš, než by měla. "To jsem se roztancovala víc, než se předpokládalo. Hlavním motivem byla fialová barva. A i ohlasy na kostýmy byly hezké," míní Eva, která si na koncerty nechala prodloužit vlasy. "Ty svoje mám teď velmi krátké a řídké a mám jich málo, tak jsem si tu hřívu a různé kreace užívala. Byl to úlet," svěřila.

Na zastávce turné v Plzni se rozhodla i pro ozdobení těla tetováním. Už sice měla maličké červené srdíčko na zápěstí, ale připadala spoustu dalších, které nám ukázala.

"Vždycky jsem si přála mít potetované prsty, tak tam teď mám měsíček a dvě hvězdičky, na levou paži jsem si nechala napsat Buď laskavá a mám tam lahvičku s vodou s bylinkami. Na pravé paži mám bylinky, vykuřovadla, protože je mám ráda," vypočítala Eva. Dohromady je malých tetování víc než desítka.

A zpěvačka s tetováním nekončí, a to i na dalších částech těla, jak nám ještě podrobněji prozradila. Na fotkách je ale neuvidíte, protože jsou na vnitřní straně paží. Detailně jsou zabraná v našem videu.

Na Evin koncert do Lucerna Music Baru se přišel podívat i Leoš Mareš, proto nás zajímalo, zda se nechystá na něco většího, jelikož moderátor aktuálně produkuje velké koncerty v O2 aréně. "Bylo by to fajn. Jednou uvidíme. Všimla jsem si, že přišlo dost lidí z branže a je to pro mě obrovská čest," uzavřela. ■