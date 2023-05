Kojení už by chtěla omezit: Jitka Boho se zvěčnila se sedmiměsíčním synkem u prsu

Jitka Boho Foto: se souhlasem J. Boho

A to rovnou při kojení. „Je to krásný, ale postupně už bych chtěla přes den kojení malinko omezit, třeba jen na ráno-poledne-večer. Zatím žádné jiné tekutiny Tedík nechce a frekvence je, řekla bych, stejná, třeba i 7x denně a 3x-4x v noci,“ svěřila se modelka, kterou už brzy čeká zkoušení prvního muzikálu, ve kterém se objeví.

V letních měsících se tak pustí do příprav představení Troja v Divadle Broadway. „Bude to něco jiného, nového a něco neznámého. Zkušenost s muzikálem nemám. Bude to náročné, ale strašně se na to těším,“ řekla Super.cz Jitka Boho, která chce kojení omezit právě i kvůli práci.

„Uvědomuji si, že kojení je to nejlepší a kojila bych, co nejdéle by to šlo, ale mě za chvilku čeká muzikál a budu hodně na zkouškách, chci to udržet na tři kojení denně, ráno a večer s Tedískem budu,“ dodala modelka a zpěvačka. ■