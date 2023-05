Brzobohatý a Fialová společně nazí ve sprše: Herečka při jedné z intimních scén odhalila ňadro

Ondřej Gregor Brzobohatý a Anna Fialová TV Nova

Nepřijdou ale ani o momenty zachycující zpěvaččin románek s Rudolfem Hrušínským nejmladším, který vznikl na place při natáčení komedie Svatba upírů. Intimní scény pod peřinou natáčela herečka Anna Fialová s kolegou Oskarem Hesem. Záběry, které u herců patří většinou k těm nejméně oblíbeným, točili nazí a půvabná herečka tak odholila stud a v jedné chvilce předvedla před kamerou ňadro.

Ve stejném díle diváci nepřijdou ani o společné záběry Anny Fialové a Ondřeje Brzobohatého ve sprše. Spolupráci s mladší kolegyní si muzikant nemohl vynachválit.

„Každopádně bylo úžasné sledovat tu proměnu Anny Fialové do Ivety,“ svěřil se hudebník. „Když je někdo takhle excelentní a dokáže tu profesi ovládat právě tak jako Anna, tak si najednou uvědomíte – i přesto, že cítíte, že je to pro vás úžasný parťák –, že to je přesně ta laťka, ke které se já můžu jenom lehce přiblížit, možná na ni z dálky zamávat, ale to je všechno,“ nešetřil chválou na představitelku Ivety Bartošové. ■