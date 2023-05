Irena Obermannová (61) po fotce jen v kalhotkách terčem drsné kritiky: Nebyla to nabídka k sexu a nejsem děvka!

Irena Obermannová promluvila o tom, proč se na 61. narozeniny vyfotila v kalhotkách. Super.cz

"Dostala jsem pak hodně nabídek. Ať už k sňatku, na rande, nebo do postele. Ale ta fotka nebyla pozvánka k sexu a bylo by fajn, kdyby si všichni konečně uvědomili, že i žena v určitých letech chodí v bikinách, vyzývavě oblečená nebo se vyfotí nahá. Ale neznamená to, že je děvka. Bylo by fajn, kdyby to tak lidi začali brát," míní Irena.

Reakce byly různé. "Většinu nenávistných komentů jsem dostala od žen a hrozně mě to mrzelo, protože mám ženy ráda. Ale ženy psaly i pozitivně v tom smyslu, že by takhle chtěly vypadat nebo že tak vypadají a taky se ukážou," svěřila.

"No a u té druhé skupiny prostě vyhrkla nějaká zapšklost. Dala jsem si tu práci a podívala se na jejich profily. Zjistila jsem, že tyhle ženy mají na svých stránkách ruské příspěvky. Co na to říct," krčila rameny spisovatelka, která v našem videu také prozradila, jak to má aktuálně s milostným životem. ■