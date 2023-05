Výhružky smrti i opovržení. Nebinární český model musí často čelit drsným útokům

Nebinární model Matty Moore Super.cz

Je to dvanáct měsíců, co mladičký Matěj, který si říká Matty Moore, vplul naplno do světa modelingu. Během této cesty si ale uvědomil, že se necítí ani jako muž, ani jako žena. Je nebinární. „ Během této doby v modelingu jsem se našel ,“ svěřil se Super.cz.

Nejvíce pracuje v zahraničí. Právě západní země jsou v tomto směru daleko více liberální, a tak se jako nebinární osoba Matty například ve Spojeném království cítí více komfortněji. „Já nejradši pracuji v Londýně, tam je to úžasné. Peníze jsou super, lidé jsou příjemní a celkově je to lepší v zahraničí.“

Na sociálních sítích, nejvíce od českých lidí, se ale často kvůli tomu, že je nebinární, setkává s drsnými útoky.

„Jsou momenty, kdy se negativních komentářů nahrne nehorázně moc a je to někdy těžké. Já radím na to nekoukat, protože ti lidé chtějí, abych na to koukal, abych si to četl. Když na to koukám, tak to beru docela špatně. Čtu i komentáře s výhružkami smrti, že si mě najdou a zatahují mi do toho rodinu. Je to velmi těžké, ale kompenzuji si to čtením dobrých komentářů,“ svěřil se Super.cz.

Česko začalo pro tento rok hledat modelingovou elitu, my si tak s Mattym povídali na prvním castingu soutěže Schwarzkopf Elite Model Look 2023 Czech Republic. Letos má nejprestižnější soutěž krásy novinku, která jde s dobou. Při konkurzu muži dostanou bílý dotazník, ženy fialový a nebinární osoby žlutý dotazník. Matty Moore tak svou přítomností podpořil další osoby, které se nespecifikují ani jako muž, ani jako žena. ■