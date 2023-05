Do očí se jí dívat nedokážete! Blondýnka s dokonalým úsměvem a přírodními čtyřkami je favoritkou na titul Miss

Justýna Zedníková Super.cz

"Viděla jsem to, vůbec jsem to nečekala. Jsem za to moc ráda," řekla Super.cz Justýna. Čím si myslí, že zaujme na první pohled? "To by byla asi jedna věc, ale to asi není dobré říkat," doplnila vtipně Justýna, která se pyšní bujným poprsím. A pozor, je bez plastiky.

"Vnady mám přírodní. Nemám na sobě nic upraveného, žádné plastiky," prozrazuje Justýna, která je studentkou vysoké školy ekonomické.

Bohužel pro pány je Justýna zadaná. Jejím partnerem je mladý zpěvák Šimon Opp. ■