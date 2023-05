Roky slýchá, že je podobná Karolíně Kurkové: Blondýnka má teď šanci stát se českou královnou krásy

Marie Jedličková Super.cz

"Před pěti lety mi to lidé začali říkat, i na castingu mi to Taťána Makarenko opakovala. Je to pro mě kompliment, jsem za něj ráda. Beru to jako přednost. Je to nádherná modelka. Být k ní přirovnána je krásné," řekla Super.cz Marie Jedličková.

S modelingem zatím Marie nemá mnoho zkušeností, věnovala se mu jen chvíli. "Modelingu jsem se věnovala od patnácti let. Po dvou letech jsem ale přestala, nelíbil se mi ten svět. Odcestovala jsem na sever Anglie, kde jsem absolvovala stáž ve videoprodukční firmě a studovala jsem. Chodila jsem po horách, jezdila na paddleboardu, žila v přírodě," prozrazuje Marie.

Sexy blondýnka je zadaná, s partnerem nyní mají vztah na dálku. "Momentálně je to náročnější, studuje v Anglii zoologii. Také je zaujatý do přírody, oba nás to baví," dodala finalistka Miss Czech Republic.

O tom, která z deseti dívek se stane novou královnou krásy, se rozhodne již tuto sobotu. ■