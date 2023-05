Z filmu, kde zastřelil Alec Baldwin kameramanku, odstoupil: Petr Jákl ale točí jiné hollywoodské trháky s hvězdami

Petr Jákl točí filmy s hollywoodskými hvězdami Super.cz

Režisér a producent Petr Jákl (49) se doma moc neohřeje. My ho zastihli, když se vrátil ze Severního Irska, kde se v jeho produkci točí hollywoodská akční komedie Old Guy, tedy Starý muž. "Na pár dní jsem se zastavil na natáčení v Belfastu," upřesnil Jákl a pochlubil se hvězdným obsazením.

Hlavní role ztvární Lucy Liu, kterou proslavili Charlieho andílci, anebo Christoph Waltz, držitel dvou Oscarů za role v Tarantinových filmech Hanebný pancharti a Nespoutaný Django, režie se ujal režisér kultovního filmu Con Air Simon West. "Musím říct, že všichni jsou fantastičtí, na place byla velká legrace," vzpomínal, ale veselé historky z natáčení si nechal pro sebe.

"Všechno je skvělé a běží to, jak má. Teď dokončuji i film s Russelem Crowem, tak se těším, až se potkáme na karlovarském filmovém festivalu. Dokončujeme i film 57 vteřin s Morganem Freemanem a v létě bychom měli začít natáčet s Anthonym Hopkinsem," doplnil další hvězdná jména.

Zajímalo nás, co se vlastně stalo s westernem, který také spoluprodukoval, a kde došlo k nešťastné události, kdy Alec Baldwin (65) zastřelil kameramanku Halynu Hutchins na ranči Bonanza Creek v Novém Mexiku. "Já jsem z něj odstoupil, ale navrhl jsem, že by mělo proběhnout vyrovnání s rodinou. Momentálně se dodělává," vysvětlil Jákl, s nímž jsme v našem videu probrali i to, do jaké míry má čas se věnovat rodině. ■