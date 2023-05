Vypadlá Barbora ze Survivoru. Přišla jsem nejen o kila, ale také o menstruaci

Vypadlá Barbora ze Survivoru. Promluvila nejen o hubnutí na ostrově. Super.cz

"Menstruaci jsem také ztratila. Naštěstí se mi rychle vrátila. Pár týdnů po příjezdu. Úbytek na váze byl rapidní. Bylo to tím," řekla Super.cz Barbora s tím, že nyní je již bez jakýchkoliv zdravotních problémů.

Kila, která zhubla, jsou zase zpět. "Sice jsem rychle zhubla, měla jsem 52 kilo, ale hrozně rychle jsem to nabrala. Snažila jsem se jíst zdravě, nepřejídala jsem se, ale i tak to šlo nahoru a do měsíce jsem byla na původní váze," vysvětluje Krčálová.

Barbora v minulosti zkoušela štěstí v Miss Czech Republic, kde se probojovala do semifinále. Modelingu se věnuje nadále, ale jen rekreačně. "Brigádně bych ráda modeling dělala dál, baví mě to, ale na vyšší úrovni už ne. Na to jsem asi už stará. Příležitostně fotím, jdu menší přehlídku, ale nic víc," dodala s úsměvem Barbora. ■