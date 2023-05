V Survivoru přituhuje: Ostrá hádka mezi Johankou a Tomášem

V show Survivor jde do tuhého. TV Nova

SPOILER

Johanka Fabišíková a Tomáš Weimann byli od začátku bráni jako největší favorité Survivoru, a tak není divu, že se dlouhodobě snaží jeden druhého vyřadit. A nyní došlo na pořádnou výměnu názorů.

"Já se k tobě chovala někdy zle? Slyšel jsi, že bych na někoho křičela, osočovala ho nebo tvrdila o někom, že je královna mezi jednookými, že je dement," ptala se Johanka Tomáše. "Vadí mi, že si na mě agresivní, vidělo to více lidí," dodala rázně Johanka.

Tomáš to okamžitě popřel, neuvědomuje si, že by někdy byl na Johanku hrubý. Stále tvrdil, že ji Martin nebo Adam poslouchají na slovo a stojí za nominací Andrey Bezděkové do duelu.

"Já od něj nikdy neslyšela, proč právě já jsem ta, proti které celou dobu jde, proč mě celou dobu chtěl odstranit. Označoval mě za někoho, kdo je královnou mezi jednookými," dodala tanečnice, která bohužel ostrov musela tento týden opustit. Skončila před branami velkého finále, kde se o titul Survivor 2023 utkají Karolína Krézlová, Tomáš Weimann a Martin Konečný. ■