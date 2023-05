Volali na ni žábo, dnes díky dovednostem s ‚největší pusou na světě‘ vydělává žena statisíce za každé video

Samantha Ramsdell si ze sebe rozhodně dokáže udělat legraci... Profimedia.cz

Učinit ze své zdánlivé nedokonalosti přednost se podařilo pětatřicetileté Američance, která si kvůli velikosti svých úst v dětství zažila perné okamžiky. Děti ve škole na ni křičeli žábo, ošklivko nebo pitbulle, a než se naučila vnímat svou jedinečnost pozitivně, trvalo to řadu let. Dnes ovšem Samantha Ramsdell tvrdí, že má největší ústa na světě, se kterými navíc umí dělat pořádně vtipné grimasy. Díky tomu se stala komičkou, jejíž videa na internetu vydělávají tisíce dolarů!

Ženě se dokonce v roce 2021 podařilo získat zápis v Guinnessově knize rekordů. Bez problémů je schopna si najednou nacpat do úst 22 marshmallows, obří sendvič nebo celé jablko. Samantha tyto své dovednosti neváhá zdokumentovat a následně je umisťuje na TikTok. Jedno z jejích videí má tak například už bezmála 26 milionů zhlédnutí a 2,1 milionů lajků.

V dětství se jí ovšem často ptali, co to má s obličejem a nadávali jí. Ve škole prý trpěla nedostatkem sebedůvěry a ústa si maskovala make-upem, aby vypadala menší. Bohužel ani dnes nejsou někteří lidé na internetu slušnější a Samantha se tak setkává prý téměř denně s komentáři, že je ošklivá a nechutná. Jiní se zase ptají, jestli je to filtr.

„Mám tendenci je ignorovat. Naučila jsem se milovat svou odlišnost a to, co mě dělá jedinečnou, využívat ve svůj prospěch,“ říká žena z amerického Maine, která začala videa zveřejňovat v roce 2020 a podle jejích slov v současnosti každé z nich vydělá odhadem v přepočtu neuvěřitelných téměř 300 tisíc korun. ■