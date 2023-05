Oslavila čtyřicítku a svlékla se do bikin. Kate Bosworth má stejnou postavu jako před dvaceti lety, kdy hrála surfařku

Kate Bosworth bikiny sluší. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Už je to jednadvacet let, co se Kate Bosworth (40) objevila na plátně v roli surfařky. Teď, pár měsíců po svých čtyřicátých narozeninách, se se surfem vydala k moři znovu a jen málokdo by poznal rozdíl.