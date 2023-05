Vykvetla úplně nádherně. Ondřej Brzobohatý promluvil o vztahu s Danielou Písařovicovou

Daniela Písařovicová a Ondřej Brzobohatý se poznali v pořadu Inkognito. FTV Prima

Je to zhruba rok, co se moderátorka Daniela Písařovicová (44) poznala s hudebníkem Ondřejem Brzobohatým (40). Během natáčení zábavního pořadu to mezi nimi zajiskřilo a krásný pár tvoří dodnes.