Zpěvák z One Direction je zase sám! Po deseti měsících pustil k vodě modelku, která byla láskou jeho života

Liam Payne a Kate Cassidy se rozešli. Profimedia.cz

Ani po boku blonďaté americké modelky Kate Cassidy nenašel Liam Payne (29) štěstí. Zpěvák z kapely One Direction se s ní po deseti měsících rozešel. Dnes již bývalý pár společně bydlel ve zpěvákově domě v Londýně, ale podle zdroje z jeho okolí už se Kate odstěhovala zpátky domů do Spojených států.

Mezi dvojicí prý nepanuje žádná zlá krev, vztah se rozhodli ukončit po vzájemné dohodě. „Nedošlo k žádné velké hádce nebo tak něco, prostě se to sešlo a oba se rozhodli jít svou vlastní cestou. Liam ví, že je to správné rozhodnutí, vrhl se na hudbu a zbytek roku má nabitý,“ shrnul zdroj pro The Sun.

Společně je jako pár naposledy fotografové zastihli v dubnu na slavnostní party značky PrettyLittleThing. S Kate to přitom vypadalo opravdu vážně. V prosinci se například Liam horlivě zastával své partnerky, kterou kdosi na internetu obvinil, že je se zpěvákem pouze kvůli penězům. Payne tehdy trollovi odpověděl, že nikdy necítil lásku jako ke Kate a že se vzájemně dělají lepšími lidmi.

„Kdyby to bylo jen pro peníze, dal bych jí je všechny. A není to pravda (prosím, pamatujte, že jsem pekelně sexy) a vím, že jsem zábavný a milující člověk. A je mi to fuk, poprvé v životě jsem šťastný, že jsem sám sebou, a to je k nezaplacení,“ dodal odvážně Liam navzdory jeho předchozím velmi vážným vztahům s o deset let starší zpěvačkou Cheryl (dříve Cole), s níž má dokonce šestiletého syna Beara Greye a následně s youtuberkou Mayou Henry, s níž byl zasnoubený. ■