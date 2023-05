Beyoncé zahájila turné parádním tělem v rajcovních kostýmech: Baví vás vosa, nebo snad ‚osahávací‘ overal?

Beyoncé odstartovala světové turné RENAISSANCE Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Trojnásobná maminka vystoupila v tamní Friends Aréně a během energií nabité show vystřídala hned několik nápaditých kostýmů, jimž dominovaly třpytivé body, vysoké kozačky a těsné overaly kopírující její bezchybné křivky tvaru přesýpacích hodin. Pozadu přitom nezůstávala ani početná skupina jejích tanečnic a tanečníků.

Turné RENAISSANCE uspořádané k loni vydané stejnojmenné desce, by mělo trvat do konce letošního září a zpěvačka vystoupí po Evropě a Severní Americe celkem sedmapadesátkrát. Očekává se, že turné by svými výdělky mohlo trumfnout dokonce i veleúspěšnou koncertní šňůru Eras Tour její kolegyně Taylor Swift.

Do Prahy se sice zpěvačka nechystá, ale její fanoušci se za ní mohou vydat k našim sousedům. V Německu vystoupí dvakrát, a to 21. června v Hamburku a o tři dny později ve Frankfurtu nad Mohanem. Rovněž dva koncerty se uskuteční v Polsku, ve Varšavě se na ni mohou těšit příznivci 27. a 28. června. ■