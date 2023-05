VIDEO: Ordinace už dávno není jen růžová. Petr Rychlý alias Čestmír Mázl přistihl manželku při nevěře, to samé řeší i Bibi

Petr Rychlý alias Čestmír Mázl řeší v Ordinaci nevěru své ženy... TV Nova

„Už to vypadalo, že Čestmírův život bude opět zalitý sluncem, jenže stojí před dalším dilematem. Ačkoli se mu daří v práci, o osobním životě to neplatí. Svou ženu podezříval už nějakou dobu a nyní, kdy Alenu přistihl s Ondrou, jak si jedou užít na tajné místo, se mu domněnky bohužel potvrdily,” prozradil Petr Rychlý.

A pokračuje: „Jako Petr to Čestmírovi ani trochu nezávidím. Jeho psychika je stále křehká, každý den je pro něj velikou výzvou, kdy potřebuje přirozenou oporu svých blízkých. V tomto případě ani tak nejde o samotnou nevěru jako spíše o to, že mu Alena lže. Přirozeně to cítí jako velikou zradu. Na druhou stranu už dobře ví, že se jeho manželství nikdy nevrátí do starých, romantických kolejí,“ ví moc dobře Rychlý, který ale není jediným, kdo v seriálu musí řešit nevěru.

Nepěkné chvilky prožívá i seriálová Bibi v podání Mariky Šoposké (33), jejíž manžel Patrik (Patrik Děrgel) se zakoukal do Johanky, kterou hraje Sabina Rojková. Nechtěně totiž vyslechne rozhovor, v němž se Johanka svěří Běle (Zlata Adamovská), že se do Patrika zamilovala a úplně stejně je na tom i on.

„Bibi trochu naivně věřila Patrikovi, že mezi ním a Johankou nic není. Ale potom, co vyslechla rozhovor mezi Bělou a Johankou, si to samozřejmě nenechá líbit a znovu konfrontuje Patrika, aby jí řekl, co se opravdu děje. Myslím, že Ordinace už dávno není jen růžová a pohádková, ale ukazuje divákům situace, které se můžou stát kdykoli komukoli z nás,“ dodala Šoposká, která nedávno změnila image.

„Nové vlasy mám kvůli nové roli ve filmu. K blond jsem se vrátila po patnácti letech,“ řekla Super.cz s tím, že je s novou barvou velmi spokojená. V Ordinaci, která běží na Voyo ve čtvrtek, je ovšem stále jako tmavovláska. ■