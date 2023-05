„Meghan v převleku“ konečně promluvila. Sir Karl Jenkins svou nečekanou reakcí na fámy pobavil celý svět

Meghan Markle a Sir Karl Jenkins (vpravo) Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Meghan Markle (41) dorazila na korunovaci v převleku. A byla to tahle osoba. Právě tohle téma se v posledních dnech stalo jedním ze zábavnějších „vrcholů“ nedávné korunovace Krále Karla III. Nakonec se ale přišlo na to, kdo je onou zvláštně vypadající osobou, a ta se teď k fámám dokonce veřejně vyjádřila.

Oním mužem je velšský hudební skladatel, který byl zodpovědný za skladbu, jež zazněla během korunovace. Sir Karl Jenkins se ne vlastní vinou nakonec stal jednou z nejvýraznějších osobností obřadu, a to proto, že jeho vzhled byl tak netradiční, že se o něm začalo hojně hovořit jako o vévodkyni Meghan, která do Anglie dorazila v převleku. Asi jen málokoho by se takové propírání vlastní osoby na veřejnosti nedotklo, Sir Karl Jenkins ale zachoval chladnou hlavu a k celé kauze se vyjádřil na sociální síti. Místo nadávek vše v klidu vysvětlil.

„Jmenuji se sir Karl Jenkins a pochopil jsem, že jsem byl v poslední době středem pozornosti, od té doby, kdy jsem se objevil na korunovaci krále Karla III. Byl jsem tam, protože jsem pro obřad složil hudbu. Hodně mě překvapilo, že si spousta lidí myslela, že jsem Meghan Markle v převleku,“ začal hudební skladatel svůj proslov na TikToku a doprovodil jej i ukázkou komentářů, které lidé psali směrem k jeho osobě. „Někdo dokonce napsal, že ať jsem kdokoliv, určitě jsem byl na korunovaci, abych ukradl korunovační klenoty."

Odpověď sira Karla Jenkinse na fámy ohledně Meghan v převleku

"Já ale takhle vypadám pořád,“ vysvětlil sir Karl Jenkins s úsměvem na rtech a ukázal medaili, kterou měl na sobě a jíž byl poctěn během obřadu povýšení do šlechtického stavu. „Také můj knír byl hodně probírán v The Times. Ten knír mám od svých osmnácti let,“ znovu pobaveně vysvětlil skladatel, a dokonce svůj projev doprovodil fotkou z mládí. „Bylo to tehdy velmi módní. Takže to jsem já a není na tom nic překvapivého nebo zlověstného,“ uzavřel.

Co si o celé věci myslí sama Meghan Markle, se možná dozvíme v jednom z jejích příštích rozhovorů. S největší pravděpodobností ale vévodkyni celá věc nepobavila tolik jako nyní velmi slavného hudebního skladatele. ■