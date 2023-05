Před 10 lety se stala první krátkovlasou Českou Miss. Za tehdejší sestřih Gabriely Laškové ale mohla nehoda

Gabriela Lašková v pořadu Superchat Super.cz

Je tomu deset let, co Česko zažilo tak trošku netradiční večer. Během finále soutěže krásy České Miss roku 2013 si odnesla první místo Gabriela Lašková (33), tehdy Kratochvílová, která se tehdy stala vůbec první krátkovlasou majitelkou korunky krásy v naší zemi. Ovšem nebyl to záměr, byl to osud.

Moderátorka Gabriela Lašková promluvila o odchodu z televize Prima i o dalších plánech

„Já sem krátké vlasy nosila, měla jsem to ráda. Ovšem ten poslední střih byla nehoda. Tehdy jsem si nešikovně popálila vlasy a říkala jsem si, že už se nebudu vracet k dlouhým vlasům, tak jsem to ostříhala úplně nakrátko a chvíli nato jsem šla na casting na Českou Miss. Takže tehdy to odstartovala nehoda, ale ten krátký sestřih ke mně velmi dlouho patřil,“ zavzpomínala Gabriela v našem pořadu Superchat.

Dnes má bývalá moderátorka CNN Prima News vlasy dlouhé a nehodlá to měnit. „Teď už jsem ráda, že mi vlasy odrostly a že se v tom konečně cítím hezky. Já už jsem po několika letech potřebovala změnu. Lidé mi stále často vnucují ten krátký sestřih, který byl pro ně ikonický, nicméně já se takhle cítím velmi hezky a žensky a po té třicítce, a když máte doma dva malé kluky, tak si chcete připadat i víc ženštěji,“ doplnila v našem rozhovoru.

Jaké má teď Gabriela Lašková po odchodu z televize Prima další plány? Dokázala by se do televize, kde přes devět let moderovala a narychlo odcházela, opět vrátit? To i další informace se dozvíte v Superchatu, který si můžete pustit v přiloženém videu nebo na všech podcastových aplikacích. ■