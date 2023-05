Russell Crowe se ukázal s tajemnou přítelkyní: Výrazně mladší kost z katolické školy si s ním i zazpívala

Russell Crowe a jeho krásná přítelkyně Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Russell Crowe (59) má dva syny se svou bývalou manželkou Danielle Spencer, se kterou ukončili vztah v roce 2012. Tehdy to ani pro jednoho z nich nebylo jednoduché, herec se dokonce dušoval, že chce rodinu po rozchodu dát zpět dohromady. To se nepovedlo, Russell ovšem od té doby neměl žádný oficiální vážný vztah. Učarovala mu nejspíš až Britney Theriot, která si s ním už v roce 2013 zahrála ve filmu Zlomené město. Jiskra ale přeskočila až o pár let později.

Pro Britney byl snímek zatím jedinou hereckou příležitostí. Pracuje jako realitní makléřka a to je skoro všechno, co je o ní veřejnosti známo. Blondýnka studovala na katolické škole a později elektrotechnický obor na univerzitě. Má soukromý účet na sociální síti a se svým protějškem se ukazuje jen málokdy.

Pár byl poprvé spatřen v roce 2020, jejich poprvé na červeném koberci se ale odehrálo až v loňském roce na premiéře snímku Poker Face. Společnou vášní partnerů je tenis, rádi spolu jezdí na kole nebo cestují po světě.

Teď byli společně spatřeni na koncertě hercovy kapely Indoor Garden Party v australském Byron Bay. Na místě hráli po sedmnácti letech a herec vtipkoval o tom, že šatny jsou stejně hrozné jako tehdy, popíjel víno a vodu a také si se svou láskou střihl nějaký ten song. A zatímco Russell je v posledních letech mírně prostorově výraznější, jeho partnerka byla v obepnutých černých minišatech velmi půvabná. Uvidíme, jestli s Gladiátorem letos dorazí i do Karlových Varů, kam je Russell Crowe pozván. ■