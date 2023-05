Takhle dnes vypadá Vlasta Horváth. Vítěz druhé Superstar je 28 let s jednou ženou a je spokojeným tátou dvou holčiček

Vlasta Horváth plánuje pro fanoušky velké věci. Super.cz

„Já jsem za to své účinkování v SuperStar rád a vzpomínám na to dobře, to byl obrovský zlom v mém životě. Dneska to už vidím taky trochu jinak, je to jen soutěž. V té době to ale mělo jinou váhu a mně a Anetě to přineslo hodně a obrátilo nám to život naruby,“ zavzpomínal pro Super.cz.

Dnes je šťastným tátou dvou holčiček Lindy a Alžběty. Se svou manželkou Markétou je 28 let. Jaký je jeho recept na dlouhotrvající manželství? „V tom vztahu musí být jeden, který vyvažuje, který třeba miluje víc, možná, nevím, tím na nic nepoukazuji. Za ty roky vím, že člověk musí dělat kompromisy a jít s tím nastavením, že když si člověk vybral toho nebo tu dotyčnou, že ho má rád, jaký je.“

I po letech se zpěvu stále věnuje. Tento rok navíc plánuje pro fanoušky velké věci. 25. října v pražském Divadle Na Fidlovačce plánuje velký koncert, kterým oslaví hned tři důležitá výročí. 18 let na hudební scéně, 18 let od doby své první desky s názvem Místo zázraků a také to, že se vzápětí stal i objevem roku v anketě Český slavík. Na koncertě vystoupí i jeho starší dcera Linda, ale také další hosté jako zpěvák Viktor Dyk, houslista Pavel Šporcl (50) a jeho žena Bára Kodetová (52). ■