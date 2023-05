Po odchodu z Primy jí zatím nepřišla vhodná nabídka. Gabriela Lašková tak dál zůstává na volné noze

Gabriela Lašková po odchodu z Primy zatím zůstává na volné noze. Super.cz

Moderátorka Gabriela Lašková promluvila o odchodu z televize Prima i o dalších plánech

Super.cz Superchat

„Nemám konkrétní kroky. Jsem na volné noze, což jsem velmi dlouho nebyla. Je to na jednu stranu příjemná změna, protože člověk není na nic vázán, může si vybírat práci, ale na druhou stranu jsem byla zvyklá mít tu pravidelnost, která mi teď chybí,“ svěřila se v našem pořadu Superchat.

Nejvíce ji aktuálně zaměstnávají nejrůznější akce, které moderuje, a dokonce se vrací i k modelingu, který tak trochu zanedbávala. „Zatím nepřišla nabídka, která by úplně splňovala moje očekávání nebo snad i časové možnosti. Přece jen mám dvě malé děti, takže jsem na volné noze, moderuji akce, to mám ráda. Tomu jsem se dříve vyhýbala, protože jsem měla zprávy, takže více jsem si nebrala. Teď je to obráceně. Trošku jsem se vrátila k modelingu, kde jsem evidentně i po letech stále chtěná. Nejdřív jsem to brala s úsměvem, ale na druhou stranu mě to vždy bavilo, takže se této možnosti úplně nebráním."

Gabriela Lašková má také v plánu jeden projekt se svým bratrem. O co jde? To se dozvíte v našem Superchatu, který můžete poslouchat také ve všech podcastových aplikacích. ■