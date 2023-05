Odporný chlap, namyšlený a sebestředný egoista: MMA bijec Gábor Boráros dostal od fanoušků Výměny nakládačku

Gábor Boráros u diváků Výměny manželek neobstál. TV Nova

Mnoho z diváků mu pak po zhlédnutí středeční Výměny manželek zazlívá především to, že náhradní mamince ani nedovolil sáhnout na dcerku. „Gábor je odporný chlap, namyšlený, sebestředný egoista, pán tvorstva, ani snídani si neumí udělat a z vyměněné manželky udělal jenom uklízečku,“ napsala jedna z divaček do komentářů pod video z nejnovější Výměny.

„Nesnáším takové lidi, co si hrajou, že mají něco a že jsou lepší než druhej, jako byl ten odpornej Gábor. Všichni okolo něj musí být v pozoru, a co chce, to musí mít, ubožák je to, a jestli si myslí, že má peníze, tak je na omylu. Nebo ta jeho žena a máma jsou pro něj jen nuly, za mě je to nefunkční rodina,“ nechal se slyšet další z diváků. Většině také vadilo to, že po celou dobu natáčení byla v rodině také babička. „Gábora bych nechtěla ani zadarmo. V hlavě tak akorát kila steroidů a chlap k ničemu. A ta matka s nima v domácnosti? Zbytečný díl, který se natočil,“ napsala další z divaček.

Díl, ve kterém náhradní maminka v domácnosti zápasníka musela poslouchat jen jeho pravidla, mnohé diváky zvednul ze židle. „Tyhle Výměny bych zakázala. K čemu jsou, když na jedné straně se nemůžete pomalu ani mrknout bez svolení na dítě a máte vše zakázané a dělá to člověk, co tam nemá vůbec být, a slavní k čemu tam chodí, aby měli víc sledovanosti? Úplně zbytečný díl,“ dodal další divák.

A zatímco většina diváků kritizovala, jak se bijec choval ve své domácnosti a k náhradní manželce, jeho partnerce Monice zase vytýkali to, že nechala v prozatímní domácnosti zavřít do klece psy. „Jak nechala zavřít psy do klece, tak jsem okamžitě přepnula! Kdo nemá rád psy, nemá rád lidi. Já bych to nedovolila,“ napsala jedna z divaček. „Mě teda nejvíc vytočilo, když začali zavírat psa do klece, protože paní si potrpí na čistotu a hygienu. OK, pes na stole nemá co dělat, ale zavřením do klece se to určitě odnaučí, no,“ stálo v dalším z negativních komentářů.

„Neskutečná nechutnost, co si ta ženská myslí, že se kvůli její vypatlanosti zavřou psi do klece? To měli zavřít ji do sklepa, aby měla klid. To hraničí s propagací týrání zvířat. Už ten pořad sledovat nebudu, je to fujtajbl a prasárna. Ta ženská patří na léčení,“ napsal divák Pavel.

Přestože Monika u diváků Výměny manželek vyšla jako ten lepší článek jejich rodiny, divákům se nelíbilo ani to, že Výměnu manželek předčasně ukončila. „Když tak strašně chápe chudobu, tak proč to ukončila. Vždyť jim zkrátila tu výhru,“ napsala jedna ze sledujících.

Většina televizních diváků se pak shodla, že maminka Renata to v náhradní rodině i přes nezvyklé podmínky zvládla. „Na to, že bylo Monice 28, vypadá na 40. Byla milá, sem tam si hrála na něco, že je lepší než ti druzí. Gábor, no vymlácenej bezmozek, co si myslí, že je pán tvorstva a všichni mu slouží. Renata byla v pohodě. Já bych tak klidná nebyla, dělat tam služku,“ stálo v jednom z komentářů. ■