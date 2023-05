Zamilovaná Dara Rolins po svatbě s Nedvědem netouží, ale lásku si užívá. Zpěvačka promluvila i o stavbě domu v Itálii

Dara Rolins promluvila o prohlubující se lásce s Pavlem Nedvědem Super.cz

Od svého koncertu v O2 aréně se zpěvačka Dara Rolins (50) stáhla víc do soukromí a užívá si láskyplné chvíle s přítelem Pavlem Nedvědem (50). Po dlouhé době vyrazila do společnosti, když se představovala kolekce, na níž se švédským obchodním řetězcem spolupracoval návrhář Thierry Mugler.

"Je pravda, že mám teď volnější tempo, vystupovala jsem poměrně málo. Stihli jsme odjet do Itálie, do toho byly dvoutýdenní velikonoční prázdniny s Laurou. Nepověsila jsem zpívání na hřebík, ale užívám si partnerství, život s Pavlem a Laurou a volno," vysvětlila Super.cz Dara a v našem videu prozradila také to, v jakém stádiu je dům, který si s partnerem staví v Itálii.

S Nedvědem jim to klape. "Velice rychle jsme pochopili, že není čas ztrácet čas. Sedli jsme si a vycítili, že spolu být chceme. Když na to člověk tak dlouho čeká a najednou se to dostaví, neděje se to náhodou a člověk musí jít tomu štěstí naproti," míní zpěvačka, která upřesnila, že se časově i místně s partnerem navzájem přizpůsobují tak půl napůl.

"Chci pořád zpívat a dělat si svoje, protože svoji práci pořád miluju a rozhodně se jí nechci vzdát. Plánuji další velký koncert, budu natáčet desku a klipy. Slibuji, že se zase publiku vrátím," doplnila. "Ta padesátka mě nezastavila, maximálně zpomalila. Jedeme dál," tvrdí Dara, která si večer v pražském DOX užila.

Na závěr jsme se ještě zeptali, zda s Nedvědem hodlají v dohledné době posunout vztah ještě dál. Zásnubní prsten ještě na prsteníčku neměla. "Já po svatbě netoužím. Neříkám, že bych řekla Ne. Ale myslím, že se to ve vztahu tak nějaký vycítí, jestli je nutné to posunout o další level. Ale to už by byla extrémní rychlost, nemyslíte?," domnívá se Dara. ■