Dříve čelila šikaně, pak ji proslavily křivky. Modelka Demi Rose okouzlila fanoušky nahoře bez a s vyšpuleným zadečkem

Demi Rose Profimedia.cz

Modelka Demi Rose v minulosti přiznala, že jako malá nebyla zrovna oblíbená v kolektivu. Spolužáci jí prý dokonce lepili žvýkačky do vlasů a neustále si ji kvůli něčemu dobírali. Dohnali ji až k tomu, že doma tajně pila vodku. „Vždycky jsem se chtěla dostat do modelingu, a když se mi to nakonec podařilo, bylo to pro mě požehnání, protože když jsem vyrůstala, byla jsem šikanovaná a neměla jsem moc přátel,“ uvedla v rozhovoru pro Radio 1 Newsbeat modelka, která se v modelingu proslavila hlavně díky svým velmi ženským křivkám.

Takhle se Demi vystavila v Mexiku.

Ty teď ukázala svým více než dvaceti milionům fanoušků na sociální síti během dovolené v Mexiku. Tam Demi vystavuje nejen svou zadnici, ale na jedné z fotografií odhalila i své vnady, když se nechala vyfotit nahoře bez na lehátku před honosnou vilou. A lichotky sledujících na sebe nenechaly dlouho čekat. „Kéž bych byl tím lehátkem,“ napsal například jeden z nich. „Demi, vy jste neskutečná,“ přidal se další. „Vy mě nikdy nepřestanete okouzlovat,“ připsal další.

Zdá se, že modelka, které v roce 2019 zemřeli v rozpětí pouhých sedmi měsíců oba rodiče, už má konečně všechno zlé za sebou a jen si užívá života, ostatně tak i popisuje své snímky z dovolené. A fanoušci jí rozhodně dávají najevo, že její cesta je správná. ■