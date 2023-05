Herečce se vlivem drog bortil obličej. Tohle je výsledek operace, která ji ‚zachránila‘

Danniella Westbrook se zotavuje z operací v Portugalsku Profimedia.cz

Devětačtyřicetiletá herečka se tak zřejmě rozhodla zpříjemnit si zotavování z operací u moře, kde se objevila již bez obvazů na hlavě. Je přitom známo, že by se jizvy přímému slunci kvůli možné pigmentaci nějaký čas po operaci vystavovat neměly. Danniella jich přitom podstoupila hned několik, vylepšení se tak dočkalo její břicho, nos, brada či oblast čelisti, navíc si nechala udělat i kompletní facelift. Poprsí prošlo několika úpravami již v minulosti.

Westbrook dodnes čerpá ze své zašlé slávy z dob, kdy hrála v nekonečném seriálu EastEnders, a čas od času se objeví v některé z britských reality show jako Celebrity Big Brother, Dancing on Ice, I'm a Celebrity...Get Me Out of Here! a dalších.

Již od teenagerských let její život provázely drogy, především pak kokain, kvůli němuž prakticky přišla o nosní přepážku. V roce 2019 promluvila v pořadu The Jeremy Kyle Show, že její závislost pokračuje. Moderátor se následně zasloužil o to, aby se šla léčit. Westbrook poté uvedla, že jí tím Kyle zachránil život. ■