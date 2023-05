Tom Cruise si dělá zálusk na Shakiru! Po jejich víkendovém setkání z ní prý byl celý paf

Tom Cruise a Shakira během víkendového závodu vozů Formule 1 v Miami Profimedia.cz

Zasvěcený zdroj se rozpovídal pro Page Six, že herci kolumbijská hudební hvězda učarovala a Tom jí po jejich víkendovém setkání dokonce již poslal pugét květin. „A navíc není vyšší než on,“ dodal dotyčný zdroj z hercova okolí, jenž ještě podotkl, že zpěvačka potřebuje nějaký měkký polštář, k němuž by mohla uléhat, a tím by mohl být právě Tom. Dvojice se prý o víkendu setkala nejen na samotném startovním roštu, ale povídat si měli rovněž následně i v soukromém sektoru.

Co se oné zmiňované výšky týče, Cruise měří 170 centimetrů a Shakira by měla mít o třináct centimetrů méně. Cruise ovšem rozhodně nepatří mezi jedince, kteří by si zrovna tímhle lámali hlavu. Vždyť jeho manželkou byla i jedna z nejvyšších hollywoodských hereček Nicole Kidman, která měří 180 centimetrů.

Nechme se překvapit, zda byl zájem oboustranný a zpěvačka dá čerstvému držiteli ocenění MTV Movie Award za nejlepší filmový výkon za Top Gun: Maverick šanci. Od jejího rozchodu s otcem svých dvou synů Gerardem Piquém (36), jenž dal přednost mladinké Claře Marti (24), uplynul už téměř rok.

Cruise by se ovšem měl mít i trochu na pozoru, energická zpěvačka rozhodně nenechává zlomené srdce bez odezvy a svému ex dokázala po kopačkách celkem slušně 'naložit' například písní, kterou věnovala jemu i jeho nové lásce... ■