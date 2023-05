Příští zimu už stráví v Karibiku: Simona Krainová koupila další apartmán v Dominikáně, synové půjdou do mezinárodní školy

Simona Krainová promluvila o svém životě v Dominikánské republice Super.cz

Návrat z Karibiku, kde s rodinou prožili několik měsíců, byl na aklimatizaci náročný. I proto Simona Krainová (50) s manželem uvažují, že by v Dominikánské republice zůstávali déle. "Zvažujeme, že dáme děti do mezinárodní školy na celý půlrok," svěřila modelka.

"Už to máme v řešení, koupili jsme ještě jeden apartmán a přemýšlíme, že tam budeme směrovat i některé naše aktivity. I když ne všechny, protože mám práci v Česku, kde rozjíždím i další úžasné projekty, takže sedm měsíců v roce bych měla být v Praze a pět v Karibiku, pokud vše dopadne podle našich představ. To by byl můj splněný sen," doplnila.

Sledující na sociálních sítích vyčítají Simoně, že synům u moře nedává dostatečné vzdělávání, ta je ale vyvedla z omylu. "Není to tak, že bych je pustila pod palmu a nic nedělají. Naopak, mají přísnější režim, pečlivě se připravovali do školy, měli tam paní, která se s nimi učila čtyři hodiny denně, a chodili i do místní školy, kde se učili v angličtině a ve španělštině. Nechci, aby zvlčili," vysvětlila Simona.

"Je to ale samozřejmě úplně jiný životní styl než tady, trávili spoustu času na slunci, na pláži, učí se surfovat, učí se jazyky. Ale je tam i česká a slovenská komunita, takže mluví i česky. Jsem šťastná, když je můžu vidět v neděli běhat po pláži místo toho, aby trávili čas u počítače a iPadů a hráli dementní hry, což většina dětí v Česku dělá. Nechci, aby zblbli z tiktoků a jiných kravin," míní modelka, která v našem videu vyprávěla i o tom, jak v Dominikánské republice tráví čas ona. ■