Sexy šťabajzny v plavkách: Podívejte se na české krásky, které se po čtyřítce chlubí svým tělem

Kdo se vám nejvíc líbí v plavkách? Foto: Super.cz/se svolením Ivy Kubelkové, G. Partyšové a Beach Swan, Jana Doleželová

Je to pár dní, co svou figuru v plavkách vystavila světu modelka Iva Kubelková (46). Budoucí hvězda letošního StarDance popírá přírodní zákony, a přestože má doma již jednu dceru dospělou a druhou v teenagerovském věku, v plavkách vypadá stále senzačně.

Figura se nezměnila za poslední roky ani modelce Janě Doleželové (41). Je to sice 19 let, co bodovala v soutěži krásy, křivky má ale maminka malé Veroniky stále stejné. „Míry jsou téměř stejné, asi se to trochu liší po porodu, jak stále nosím dcerku, tak mám širší záda, prostě mám svaly,“ svěřila se Super.cz modelka.

Na nedávné dovolené v exotice vystavila své křivky v plavkách také herečka Sandra Pogodová (48). Dobíjet baterky byla v Thajsku a na stále energické Sandře by jen málokdo poznal, že za dva roky oslaví už padesátku.

Za moderátorským pultíkem jsme u Lucie Borhyové (45) zvyklí na její dokonalý úsměv. Na sociálních sítích se ale hvězda Novy ráda pochlubí také svým soukromím. Fotky z pláže v bikinách nevynechává ani ona a nutno říct, že dvojnásobná maminka své fanoušky snímkem v bikinách vždy dostane do varu.

Poslední měsíce na své figuře makala také houslistka Markéta Muzikářová (48). Ta v loňském roce přivedla na svět svého třetího potomka. Po narození syna Maxe se pustila do hubnutí a dva roky před padesátkou se ani ona nebojí odhodit svršky a vystavit tělo v plavkách. „Jsem na své váze zpátky. A chci ještě zhubnout. Dostala jsem výtku, že to není ideál, a jsou různé takové řeči,“ svěřila se na podzim Markéta, která na sobě zamakala. ■