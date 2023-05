Početná rodina a psi, kteří jedí z talířů: Partnerka MMA bijce Gábora Borárose bude ve Výměně v šoku

Ve Výměně manželek bude opět zábava. TV Nova

Tento týden se ve Výměně manželek diváci podívají nejen do domácnosti MMA bijce Gábora Borárose. Jeho partnerka Monika zamíří ze Slovenska do českého Ralska do rodiny s pěti dětmi, třemi psy a papoušky. A nutno říct, že o zábavu nebude mít nouzi.