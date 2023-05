Jaro Slávik promluvil o hraní v gay filmech pro dospělé. Když se to rozneslo, skončil na antidepresivech

Jaro Slávik Herminapress

Jaro nyní promluvil o tom, co ho k natáčení filmů pro dospělé vedlo. K natáčení se prý dostal kvůli finanční tísni. „Kámoši v té době chodili krást do Rakouska, ale já se toho bál. Albánci dělali drogy, zkoušel to i jeden můj kamarád, vzali mu drogy a nezaplatili. Mně se naskytla ta možnost točit gay porno, řekl jsem si, že O. K., možná se mi naskytne i hetero porno, což by mě víc bavilo, ale po dvou filmech jsem zjistil, že tohle není cesta,“ prozradil Slávik v pořadu Rádia Viva K-Fun.

Snímky natáčel na Slovensku pod jménem Roman Gregor a byly určeny pro americký trh. Natočil pouze dva filmy a vůbec nečekal, že se jeho porno minulost provalí. To se stalo až později, když se zapojil do politické kampaně Petera Puškára.

„Média krátce nato vytáhla to moje gay porno, i když tam kromě mě byli i jiní známí fešáci. Označili mě za veřejného nepřítele a začali mě pronásledovat. Vypisovali mi novináři, sledovali mé děti. Musel jsem prodat dům, protože na mě zvonili opilí sousedé,“ vzpomínal Slávik, který si z toho dnes už prý dělá legraci, ale tehdy mu do smíchu nebylo.

„Měl jsem deprese, chodil jsem k psychiatričce, bral jsem antidepresiva. Teď jsem tady, žiji, to je důležité. Bylo to už dávno. Je to moje historie, mých dětí se to netýká,“ dodal. ■