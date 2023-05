Sabina Laurinová nejen v sexy prádle sváděla Zounara. Byla jsem lehce v křeči, přiznala v podvazcích

Sabina Laurinová sváděla Zounara nejen v podvazcích, ale i s afro účesem. FTV Prima

V seriálu Půlnoční zpověď hraje podnikatelku Renatu, která prožívá krizi s manželem v podání Martina Zounara (55). Aby zachránili své manželství, mají se na rady psycholožky vrátit do minulosti a zavzpomínat, jaká byla jejich manželská láska na začátku. V jedné scéně Laurinová toužila po splnění manželských povinností, na což se řádně připravila. Odhodila šaty, oblékla sexy prádlo a vyrazila do kuchyně za Martinem Zounarem.

„Toto téma bylo trošku citlivější. Jedná se o intimní život těch dvou a ano, pro mě to byla scéna, kdy jsem se necítila úplně komfortně. Každý den podvazky nenosím, takže když jsem se do nich oblékla a vyrazila jsem za Martinem na bojovou výpravu, byla jsem lehce v křeči, ale v okamžiku, kdy jsem tam došla, uklidnila jsem se. Musíte se nad to povznést, je to zkrátka kostým. I když tento byl docela úsporný,“ usmívá se herečka a přiznává, že se v kůži žhavé Renaty vážně styděla.

V další scéně se Zounarem vzpomínali na své první rande. „Sabina dostala retro šaty, retro účes i květiny. Obdivovala jsem Zdeňka Kliku, našeho maskéra, jak se s tím popral. Bylo to vtipné, ale tak se to zkrátka v osmdesátkách nosilo. Tuna tužidla, natočit vlasy a jít spát. Ráno jsem se probudila s afrem. Byla to móda, která se ani mně kdysi nevyhnula, takže mě ten výsledek nepřekvapil,“ směje se Sabina, která se svou vizáží i pochlubila.

„Vyfotila jsem se, ale dcerám jsem to neposlala, možná by mě ani nepoznaly. Když to ale viděla kamarádka, smála se tak, že málem spadla z křesla. Bylo to takové chvilkové muzeum, u kterého někdo zůstal v němém úžasu a někdo se třeskutě smál,“ dodala. ■