Superchat: Bylo to bolestivé, náročné a hodně emotivní. Gabriela Lašková poprvé otevřeně o odchodu z Primy

Gabriele byla nabídnuta moderátorská pozice v pořadu Showtime, kterou odmítla a z televize odešla. Teď s odstupem času je tato usměvavá brunetka schopna o celém zážitku mluvit, proto také přijala pozvání moderátora Ondřeje Kočího (35) do našeho pořadu Superchat.

„Bylo to hodně narychlo, přeci jenom sotva jsem se to dozvěděla já, tak to bylo hned ve všech novinách. A bylo to velmi emotivně náročné. Pro mě nebylo tak rozhodující, zdali bych chtěla ten pořad, ale zdali chci zůstat. A jelikož byly ty emoce silnější a po těch letech to bylo bolestivé, to přiznávám, tak jsem se rozhodla, že bych se tam v té situaci necítila dobře a rozhodla jsem se, že zkusím štěstí jinde,“ svěřila se Gabriela během rozhovoru.

Toto rozhodnutí ale rozpoutalo i válku mezi fanoušky. Někteří dokonce začali slovně útočit na její kolegyni Evu Perkausovou (29), která ji na moderátorské židli vystřídala. Nevraživost mezi nimi ale není. „Mnohokrát se mě lidé ptali, zdali jí to mám za zlé, nebo jestli bych ji v tomto směru chtěla jakkoliv konfrontovat, ale na Evu jsem naštvaná nebyla. Není to příjemná pozice, to přiznávám, bylo to rozhodnutí zaměstnavatele a personální změna a rozhodně to neházím na Evu,“ doplnila.

Gabriela Lašková také oslavila deset let od doby, co se stala nejkrásnější českou dívkou a získala korunku krásy. Jak na Českou Miss vzpomíná a jaké jsou teď po odchodu z televize její další pracovní plány? To vše se dozvíte v našem pořadu Superchat ve videu nahoře, nebo si jej můžete pustit ve všech podcastových aplikacích. ■