Moderátorka s přírodními čtyřkami musí opalovačku v plavkách omezit. Hlásí návrat na televizní obrazovky

Bára Hlaváčková Foto: Se souhlasem B. Hlaváčkové

Diváci ji nyní mohou vídat na obrazovkách nové televize A 11, kde jí byl na míru vytvořen vlastní pořad Mladý svět. A jak Bára prozradila, tato nabídka se neodmítá. „Je to formát, který je mi šitý na míru. Rozhovory se zajímavými lidmi, současná i retro hudba – to mě moc baví. Navíc k tomu připravuji scénáře, rešerše, vybírám si hosty a nakoukávám různé matriály. Je to zkrátka radost,“ řekla Super.cz Hlaváčková, která se jinak věnovala realitnímu byznysu v Portugalsku, které patří k jejímu druhému domovu.

„Věnovala jsem se prodeji realit. Velmi mě to nadchlo a své znalosti se snažím sdílet s dalšími Čechy, kteří si chtějí svůj život zpestřit pobytem v téhle úžasné jihoevropské zemi,“ říká.

Nyní se ale věnuje hlavně nové práci. Skvělá výzva čeká na Báru i za moderátorským pultíkem. Po jejím boku by se totiž měla objevovat vskutku netradiční kolegyně – bude se jednat o avatarku.

„Na kolegyně v podobě umělé inteligence se velmi těším. Ještě jsme nespolupracovaly, takže těžko odhadnout, jaká taková spolupráce bude. Doufám, že nebudou odmlouvat! Ale jde o technologii, která mě hodně zajímá. Hned, až bude příležitost, chci se dozvědět víc o tom, jak celý ten mechanismus vlastně funguje. Do budoucna bych totiž nechtěla mít umělou inteligenci jako svoji konkurenci,“ těší se.

Hlaváčková je velkou milovnicí sportu a ráda se pochlubí sexy postavičkou v plavkách. Rozhodně ji ale nemá zadarmo. „Nejsem jednou z těch, kdo je přirozený hubeňour, musím se v jídle dost hlídat. K tomu samozřejmě přidávám pohyb, který mě naštěstí baví a je přirozenou součástí mého života. Jsem běžec, takže v první řadě běhám, cvičím a co mnohé překvapí, miluju řádění na surfskatu,“ prozrazuje svůj recept na dokonalé křivky moderátorka. ■