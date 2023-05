Český zpěvák Jan Smigmator vystoupil v Carnegie Hall: Bez manželky bych to nedal, říká o své krásné brunetce

Jan Smigmator s manželkou Kateřinou Foto: Se svolením J. Smigmatora

Janu Smigmatorovi (37) se 29. dubna splnil velký hudební sen: český swingový zpěvák vystoupil v legendární Carnegie Hall v New Yorku. Velkou oporou mu byla manželka Kateřina, která celou událost zmanagovala. „Bez ní bych to nedal,“ řekl zpěvák Super.cz.

Samotnému koncertu předcházely dlouhodobé přípravy, s těmi Jan začal už asi rok a půl před vystoupením. „Chtěl jsem, aby ta show byla dokonalá. Říkal jsem si, že třeba průvodní slovo si do nejmenšího detailu připravím, napíšu slovo od slova a nechám zrevidovat od rodilého Američana. Čím víc se koncert blížil, tím víc mi bylo jasné, že jestli chci uspět, musím všechno dělat jako doposud,“ popsal s tím, že v tom, že musí být hlavně přirozený a sám sebou, jej utvrdili i přátelé.

Na scénu tedy vstupoval s pokorou, úctou a - jak uvádí - s vítězným pocitem. „Já i kapela jsme byli skvěle připraveni, ve skvělé kondici a v té nejlepší náladě. Celý koncert jsem si užíval na maximum, ale v závěru jsem se přeci jen neubránil slzám dojetí!“ svěřil.

Na dotaz, zda tento koncert považuje za dosavadní vrchol své kariéry, odpověděl: „Vrchol kariéry to není, ale té dosavadní určitě ano. O vrcholu jako takovém přece nemůže být řeč. Je mi teprve 37 let a myslím si, že mám spoustu věcí teprve před sebou. Carnegie Hall ale potvrzuje, že to, co děláte, děláte dobře.“

Po vydařeném koncertu samozřejmě proběhla afterparty. Konala se v podniku Smigmatorova přítele Rajua Mirchandaniho, a jak zpěvák uvedl, byla výživná. „Jednak je Raju velký party man, ale jako jeden z mála v USA má doutníkovou licenci a v jeho barech se může kouřit. Nebylo tam skoro vidět! Jo, bylo to takové správně jazzové! Můj nový oblek ještě stále voní, jako bych se nevrátil z New Yorku, ale z Havany.“

Vtipné prý navíc bylo to, že k doutníkům se nepila whisky, ale slivovice. „Jako dárek ji ode mě dostali i všichni moji američtí muzikanti. Vůbec tu nejlepší z Vizovic a v košer kvalitě! Co vám budu povídat, po vyprodané Carnegie Hall se pařilo až do svítání!“ dodal Smigmator, jenž je aktuálně, do 19. května, na turné po České republice. ■