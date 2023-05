MMA bijec Gábor Boráros ve Výměně: Náhradní manželka mu posluhuje, na dceru nesmí sáhnout

Gábor Boráros ve Výměně manželek TV Nova

Pod dohledem kamer, a to ve své domácnosti, se tento týden ve Výměně manželek objeví známý MMA bijec. Gábor Boráros, který se objevil také v reality show Survivor, ve svém luxusně zařízeném bytě přivítá dominantní náhradní manželku Moniku. Podívaná to bude zajímavá, už jen proto, že zápasník doma nesnese jiná pravidla než svoje.

Náhradní maminka Renata se do nové rodiny velmi těší. Podívá se poprvé na Slovensko, a později dokonce i do Maďarska. V rodině MMA bojovníka na ni čeká devítiměsíční holčička Zorka, k její smůle brzy zjistí, že si holčičku tolik neužije. Od MMA bijce bude mít zakázáno se o ni starat a také ji chovat. O nejmenšího člena rodiny se k nelibosti Renaty bude starat výhradně babička.

Vedle toho náhradní mamince přijde, že je MMA bijec trochu do sebe zahleděný. Renata mu navíc doma musí posluhovat. O svůj vzhled Gábor velmi pečuje, a tak s ním zavítá také do barber salonu, kde si bijec nechá upravovat svůj účes. „Pečuje o sebe na chlapa dost. Neznám člověka, který by o sebe takhle hodně pečoval a chodil hodně do salonů, velmi náročný chlap,“ ohodnotí situaci v salonu náhradní maminka, které přijde, že dceři se málo věnuje a neumí se o sebe postarat.

„Miluji nadevše svého chlapa, stačí mi, jaký je, a nepotřebuji z něho dělat frajera, koupe se, nesmrdí a to mi stačí,“ dodá se smíchem náhradní maminka. ■