Krásná blondýnka z Miss slavila úspěchy i v zahraničí: Fotila v Koreji a visela na billboardech v Americe

Finalistka Miss Kristýna Dušková slavila úspěchy i v zahraničí. Super.cz

"Jedním z mých největších úspěchů bylo určitě focení pro časopis L´Officiel v Koreji a kampaň pro Kevina Murphyho, kdy byly billboardy v Americe. Byla jsem i na finále Elite Model Look," vypočítala Kristýna.

I když měla dost práce v zahraničí, rozhodla se vrátit do Česka. "Třetím rokem tady mám přítele, už tady mám takové zázemí, cestovat se mi tolik nechce," vysvětlila. Co kdyby ale získala některou z korunek královny krásy, se kterou jsou opět spojeny pracovní povinnosti v zahraničí? "To by mi samozřejmě nevadilo. Měla jsem na mysli spíš modelingovou práci v Asii, kam se většinou létá na tři nebo čtyři měsíce," upřesnila.

Missí nemoc a rozchod s přítelem prý u ní nehrozí. "Partner mě moc podporuje a je rád, že jsem šla do Miss," je si jistá Kristýna, jejíž přítel je sportovec, který dělá rozhodčího v hokeji, kde píská první a druhou ligu. Zároveň podniká a studuje dvě vysoké školy v Brně.

S blondýnkou jsme si v našem videu povídali i tom, jak si udržuje postavu. Prý má rychlý metabolismus, takže nikdy nemusela dřít v posilovně. A jaký je její životní sen? "Chtěla bych být úspěšnou silnou ženou, mít dostatek financí a nekoukat na to, co si můžu nebo nemůžu koupit," prozradila upřímně. ■