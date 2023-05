Malí bojovníci? Princezna Charlotte i její bratři pomohli opravit dům a předvedli, jak jim to jde s lukem a šípem

Charlotte, Louis a George jako zdatní lukostřelci... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Princ (40) a princezna (41) z Walesu společně se svými dětmi zavítali na akci nazvanou Big Help Out, kde dobrovolně pomáhali s rekonstrukcí budovy ve městě Slough. Zatímco William se ujal řízení bagru, což s ním nadšeně postupně absolvovaly i všechny jeho děti, George se chopil aku šroubováku, Charlotte štětce a natírání dřeva a malý Louis vozil na kolečku písek, a dokonce předvedl, jak mu to jde i s lopatou!

Po dobře odvedené práci následovala zábava, kdy si děti i dospělí vyzkoušeli například workshop plný malování, během nějž mohli všichni dobrovolníci obtisknout své nabarvené dlaně na památeční strom na zdi budovy a vytvořit mu tak krásné listy.

Nejvíc ovšem všechny bavilo střílení z luku. Toho se především princezna i její bratři ujali s velkou vervou. Nakonec došlo i na sladkou odměnu v podobě opékání marshmallows. ■