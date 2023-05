Proklouzla vévodkyně Meghan na korunovaci v převleku? Nás neoblafneš, smějí se diváci

Na Twitteru se vzápětí objevily vtipy, že vévodkyně na korunovaci přece jen byla a do Westminsterského opatství proklouzla v převleku.

Fóry vycházejí ze záběrů na hudebního skladatele sira Karla Jenkinse, jehož díla zazněla během korunovace, a jeho výrazné vizáže ne nepodobné „inkognito“ nasazovacím maskám, složeným z kníru a brýlí, které se dají pořídit v obchodě s žertovnými předměty.

Lidé si stříleli z vévodkyně Meghan

Royal fans convinced that Meghan Markle snuck into King Charles coronation in a disguise ???? pic.twitter.com/Tnutn8REOW