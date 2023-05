Po drahé rekonstrukci kuchyně, kterou finančně málem neunesla, investuje do domu dál: Heidi Janků to bude stát sto tisíc

Po drahé rekonstrukci kuchyně, kterou finančně málem neunesla, investuje Heidi Janků do domu dál Super.cz

Teď už má vystoupení dost, takže pokračuje s pracemi na domě dál. "Na řadě je zahrada. Já se tedy nerada hrabu v hlíně, mám jen pár truhlíků. Ale důležitý je pro mě trávník, který je v příšerném stavu. Sem tam nějaká kytka, jinak velké vypálené kusy. Takže kytičky půjdou někam bokem a všude bude velká travnatá plocha. Chci tam mít závlahu, automatickou sekačku a já budu jen ležet u bazénu," vysnila si.

To všechno ale rozhodně není za zanedbatelnou částku. "Když přišel zahradník s tím, že by to dosel, zjistili jsme, že už tam není co dosévat. Je to spíš pampeliškové pole. Tak snad mě to finančně nepoloží. Ta investice je velká, počítám se vším všudy klidně sto tisíc, ale rozvahu ještě nemám, tak to nevím přesně. Ale zase je to na dlouho," prozradila Heidi, s níž jsme tematický rozhovor vedli na křtu knihy Zahrady od Dany moderátorky Dany Makrlíkové. ■