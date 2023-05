Zlata Adamovská a Petr Štěpánek umějí žít: Dopřáli si dovolenou v Chile a na Velikonočním ostrově

Zlata Adamovská vyprávěla o své zahradě i dalekých cestách s manželem . Super.cz

"Čtyřicet let bydlím v Dejvicích, kde mám byt se zahrádkou, takže bylo vlastně z donucení, že jsem se té zahradě musela věnovat, ale nakonec mě to někdy baví. Fyzická práce na zahradě je dobrá, když si potřebuju provětrat myšlenky anebo se některých zbavit," smála se Zlata. "Nejvíc času mi zabere sekání trávy a pak kleknout a ničit ten plevel," dodala herečka.

Petr Štěpánek pro změnu kraluje zahradě na jejich chalupě, která je o dost větší. "Nakoupila jsem mu křovinořezy a pilky na aku baterie, aby za sebou netahal šnůru. Miluju praktické dárky i pro sebe. K šedesátinám jsem dostala kolečko, rýč, hrábě a zahradnické nůžky, které jsou ostré do dneška, a to mi udělalo obrovskou radost. Ale nezlobím se, ani když dostanu krásný prstýnek," vyprávěla.

Herečka má před sebou pracovní léto, bude hrát na letní scéně Studia DVA, kde bude mít premiéru nová hra Bez roucha, kterou už začala zkoušet. Dál točí i seriál Ordinace v růžové zahradě 2, promluvila i o natáčení nového seriálu. "Sem tam mám do toho nějaký dabing, vnoučata... Nenudím se," vypočítala.

Na velkou dovolenou se v létě s manželem nechystají. "Možná pojedeme na týden někam k moři. Ale my si spíš děláme dovolenou vždy na podzim nebo v zimě, abychom si ji zkrátili. Naposledy jsme byli v Chile a na Velikonočním ostrově. To si děláme větší a delší výpady a je to radost," vyprávěla. ■